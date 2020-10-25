Полицейские собаки обнаружили наркотики у посетителей ночного клуба

В кафе на Конногвардейском бульваре минувшей ночью провели обыск. В нем участвовал спецназ УНК ГУ МВД России и кинологи со служебными собаками, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В клубе в момент мероприятия находились около полусотни человек, восемь из которых направили на медосвидетельствование, так как они имели признаки наркотического опьянения. Один из посетителей был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинской процедуры.

В кафе нашли несколько пакетиков с кокаином, весы, пакет с трубкой из стекла.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.