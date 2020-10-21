Свадебный кортеж протаранил остановку на проспекте Косыгина

В Петербурге автомобиль из свадебного кортежа врезался в остановку общественного транспорта, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Инцидент произошел около 14:30 мск на проспекте Косыгина, 24.

По данным спасателей, авто протаранило остановку и перевернулось, остановившись в положении лежа на крыше. Среди стоявших на остановке пострадавших нет. А вот находящиеся в иномарке получили травмы.



Как рассказали очевидцы в соцсетях, в авто ехали двое — жених и невеста - в ЗАГС.

Как стало известно 78.ru от источника в экстренных службах, невесту осмотрели медики, она в удовлетворительном состоянии. Жених находится в тяжёлом состоянии, его увезли на скорой.