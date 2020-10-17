Женщину-водителя сбили, когда она осматривала авто после ДТП

В Калининском районе женщина сбила другую вне пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел утром на Суздальском проспекте. Водитель-женщина попал в аварию, вышла осмотреть свой автомобиль. В это время другая женщина на Volkswagen Tiguan наехала на нее.

Пострадавшую увезли на скорой в тяжелом состоянии.

Правоохранители выясняют подробности произошедшего.

По словам очевидцев, в первой аварии столкнулись два автомобиля - один из них врезался в припаркованный.