В Петербурге таксист напал на девушку-подростка

Таксиста в Петербурге заподозрили в педофилии. Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», нападение произошло утром 8 октября.

В полицию Приморского района обратилась мама 13-летней петербурженки. По ее словам, в районе станции метро «Комендантский проспект» водитель совершил насильственные действия сексуального характера.

Водителя обнаружили по госномеру автомобиля и деталям заказа через приложение и уже задержали.

Следком возбудил уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста).