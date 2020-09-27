На "Площади Мужества" тележка застряла в эскалаторе

Временно приостановила работу одна из станций метро в Петербурге. Как сообщили в телеграм-канале метрополитена, в субботу, 26 сентября, с 20:30 часов станция метро "Площадь Мужества" была закрыта на вход.

Причиной такого решение стало попадание постороннего предмета в гребенку эскалатора. Сообщалось, что в механизме застряла тележка.

Один эскалатор некоторое время работал только на подъем.

На устранение неполадок ушло всего 15 минут.