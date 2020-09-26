В Петербурге "заминировали" ряд учебных учреждений

В Санкт-Петербурге злоумышленники сообщили о ложном минировании двух учебных заведений в Кировском и Выборгском районах. Как сообщили в ГУ МВД, письмо с угрозой взрывов пришло на электронную почту УФСБ России по Петербургу и области 25 сентября.

Аноним угрожал, что совершит подрыв школы и лицея.

После получения послаиния детей решено было не эвакуировать.

Правоохранители проверили оба здания, к счастью, опасных устройств не обнаружено.

Подобные письма - не редкость в Санкт-Петербурге. Так, письмо о минировании сотни социальных объектов поступило на электронную почту суда Московского района 22 сентября. Злоумышленники угрожали взорвать школы, детские сады, аэропорт, торговые центры, мосты и вокзалы. Сотрудники полиции осмотрели более двух тысяч объектов. Более 300 человек были эвакуированы. Взрывчатых средств не нашли.