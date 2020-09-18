В захламленной квартире с червями на Пражской не обнаружили людей

Спасатели не обнаружили пропавших хозяев квартиры на Пражской улице после разбора мусорных завалов. Как сообщают "Невские новости", сотрудники МЧС обследовали жилье по адресу Пражская, 33.

На месте работают представители администрации Фрунзенского района - им предстоит решить вопрос о вывозе хлама, который хранился в квартире.

В двухкомнатной квартире проживали женщина 65 лет и ее муж-инвалид 70 лет. Оба они пропали. Их дочь подала заявление о розыске, сообщив, что давно ничего не слышала от родителей.

Заявление в полицию подал мужчина-сосед - жаловался на запах.

В соцсетях появились кадры разбора завалов, а также съемки из квартиры снизу - на видео из-под люстры лезут настоящие черви.