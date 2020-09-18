Авто сбило двух пешеходов, избегая аварии

На пересечении Московского проспекта и Благодатной улицы произошло ДТП, в результате которого пострадали пешеходы.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, около пяти часов вечера в четверг «Лада Ларгус», уходя от столкновения с «Тойотой», вылетела на тротуар, где наехала на двух пешеходов.

Пострадали мужчина 1978 года рождения и женщина 1985 года рождения.

Выясняются обстоятельства произошедшего.