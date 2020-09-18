Трехлетняя девочка в Ленобласти наелась папиных таблеток

В Ленинградской области случайно отравилась маленькая девочка.

Как рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах, 17 сентября во второй полоине дня из СНТ «Заречное» госпитализировали в тяжёлом состоянии 3-летнего ребенка.

Выяснилось, что она съела таблетки феназепама, который по назначению врача принимает её 40-летний отец. Предположительно, инцидент произошел по недосмотру родителей. Проводится проверка.

Напомним, на днях в Адмиралтейском районе Петербурга 12-летний мальчик отравился веществом психотропного действия. Его госпитализировали после приема обезболивающих таблеток.