На уроке в школе обрушился потолок

В одной из школ Красносельского района днем 10 сентября упал потолок в классной комнате. Как стало известно телеканалу «Санкт-Петербург» из публикации в соцсети, обрушение случилось в школе №547 Красносельского района.

Пострадал класс на третьем этаже, помещение замусорено остатками конструкции.

К счастью, никто не пострадал. Дети, находившиеся на уроке, успели уйти из комнаты.

Потолок был навесной - из алюминиевого каркаса и квадратных панелей из пластика. Каркас раскурочило, а панели выпали и потрескались от падения на пол.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, проводится проверка.