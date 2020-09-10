Собака помогла спасти девушку от изнасилования

Полицейская собака помогла предотвратить изнасилование в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе петербургской полиции, инцидент произошел накануне ночью.

Правоохранителям поступило сообщение о пропаже 15-летней девушки. С сообщением обратилась ее мать, жительница Ломоносова.

Полицейские вышли на поиски девушки, служебная собака по кличке «Волк Меркурий» по запаху одежды взяла след и привела полицейских к заброшенному дому на Александровской улице Ломоносова.

На месте происшествия полиция обнаружила девушку и мужчину, который пытался над ней надругаться. Выяснилось, что он, угрожая ножом, завел девочку в заброшенный дом.

Полиция задержала 36-летнего преступника, ранее судимого за кражи и хулиганство.

Скорее всего, будет возбуждено уголовное дело.