На Васильевском острове раскидали сосиски с гвоздями

На Васильевском острове на улицах обнаружены сосиски с гвоздями. Их нашли владельцы собак на улице Железноводской, о чем сообщили в соцсетях.

Один из пользователей утром вышел прогуляться у дома 54 по указанной улице и заметил съестные припасы. После осмотра оказалось, что сосиски нафаршированы гвоздями.

Мужчина собрал в траве еду, которую удалось найти, однако просит владельцев животных быть осторожными - возможно, найти удалось не все.

В группе выложили фотографии опасной еды.

Владельцев собак призывают быть внимательнее.