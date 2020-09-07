На Васильевском острове раскидали сосиски с гвоздями

На Васильевском острове на улицах обнаружены сосиски с гвоздями. Их нашли владельцы собак на улице Железноводской, о чем сообщили в соцсетях.
Один из пользователей утром вышел прогуляться у дома 54 по указанной улице и заметил съестные припасы. После осмотра оказалось, что сосиски нафаршированы гвоздями.
Мужчина собрал в траве еду, которую удалось найти, однако просит владельцев животных быть осторожными - возможно, найти удалось не все.
В группе выложили фотографии опасной еды.
Владельцев собак призывают быть внимательнее.