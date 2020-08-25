Жертвами аварии на КАД в понедельник стали три человека

Скончался мужчина, пострадавший в ДТП с участием девяти автомобилей на КАД 24 августа. Он стал второй жертвой этого массового ДТП с выездом бензовоза на встречные полосы через разделительный барьер. Также погиб сотрудник ГИБДД, сообщают СМИ.

Инцидент произошел днем в понедельник на 48 км внутреннего кольца КАД, где столкнулись два авто, которые от удара пробили ограждение и выехали на встречку. Один пострадавший скончался на месте.

По факту ДТП ведется проверка.

Авария создала серьезную пробку на участке КАД в районе Кудрово, ее протяженность достигала 11 км.