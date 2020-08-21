По факту гибели пассажирки на путях метро Петербурга завели дело

По факту гибели петербурженки в метрополитене завели уголовное дело. Об этом сообщают "Невские новости", не указывая конкретную статью УК.

Сообщения о падении человека на рельсы поступили около 15 ч 18 августа. Движение поездов было остановлено, на место прибыли скорая и спасатели. Однако спасти девушку не удалось.

По данным СМИ, она упала на рельсы и встала в полный рост, хотя правила безопасности метрополитена предписывают случайно оказавшимся на путях пассажирам лежать между рельсов.

Действуя по должностным инструкциям, машинист все же не успел затормозить.

Как пишет "КП", девушка училась в педагогическом колледже. По словам ее друзей, у девушки все было в порядке.