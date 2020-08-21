Из квартиры в Московском районе вынесли 16 млн рублей

Пока петербурженка отдыхала на даче, из ее квартиры похитили деньги и ювелирные украшения. Как сообщили в пресс-службе петербургской полиции, инцидент произошел 19-20 августа.

Женщина, которая работает главным бухгалтером, обратилась в полицию, как только вернулась домой. По ее словам, из трехкомнатной квартиры на Краснопутиловской улице похитили 11 млн руб. и ювелирные украшения на сумму около 5 млн руб.

Ведется расследование. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Кроме того, стало известно, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже крупной суммы денег у столетней блокадницы. Преступники пришли к пенсионерке в квартиру по улице Бутлерова. Мошенники представились электриками и заявили, что им нужно проверить оборудование. Затем старушку отвлекли и забрали у нее 300 тысяч рублей.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.