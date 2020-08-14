Неизвестные напали на экс-главу штаба Навального на Нарвском проспекте

Бывший глава штаба Алексея Навального в Петербурге был избит на Навском проспекте. Он рассказал "Коммерсанту", что нападавших было двое.
Мужчины подошли сзади и били Шуршева ногами, даже по голове. Нападавших отпугнули прохожие.
Экс-глава штаба рассказал, что побывал в травмпункте и написал заявление в полицию.
Шуршев отметил, что двое мужчин вели за ним слежку в начале июля.
На экс-главу штаба Навального, который курировал избирательную кампанию сторонников на муниципальных выборах 2019 года, ранее уже нападали.