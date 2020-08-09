Двоих полицейских заподозрили в получении взятки

В Следственном комитете сообщили о задержании двух полицейских, которые подозреваются в вымогательстве взятки у предполагаемой торговки наркотиками. Позже им были предъявлены обвинения, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В совершении указанного преступления задержаны 36-летний инспектор ППСП и 27-летний полицейский мобильного взвода отдельного батальона УМВД России по Приморскому району.

При задержании женщины 1995 года рождения, подозреваемой по ст. 228 УК РФ, полицейские потребовали у нее деньги - сначала 200 тыс., а позже 50 тыс. рублей. Сумму правоохранители получили, но были пойманы.

Если вину полцейских докажут, их ждет увольнение из органов и наказание.