Петербурженка отправилась в гости с трупом в пакете

В Петербурге женщина принесла знакомому тело девочки в пакете. Об этом Piter.TV сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В доме на Стародеревенской улице накануне полицейские обнаружили тело новорожденной девочки в полиэтиленовом пакете.

По словам владельца квартиры, пакет принесла его знакомая. Она находится в больнице в тяжёлом состоянии. В день происшествия компания выпивала в квартире дома на Стародеревенской.

Следственный комитет проводит проверку по данному факту.