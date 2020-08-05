В центре Петербурга рухнул балкон

Со старого семиэтажного дома в центре северной столицы обвалился балкон. В пресс-службе администрации Центрального района уточнили, что балкон шестого этажа обрушился сам - он приземлился на пятый этаж.

Конструкция балкона осталась на месте, а бетонная плита обвалилась на пятый этаж. По сообщениям СМИ, кусочки штукатурки и обломки кирпича обрушились на асфальт, задев припаркованное авто.

Никто не пострадал. Опасную территорию оцепили. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и представители жилтоварищества и администрации района. Уже начаты работы по удалению балкона. После того, как кран закончит снимать бетонную плиту, будет принято решение о дальнейших действиях.



Отмечается, что в доме планировали провести капитальный ремонт, но не раньше будущего года. Однако жалоб на состояние здания ранее не поступало.



Дом является памятником культуры регионального значения - это дом Королевой или доходный дом Иоффа. Более ста лет назад там жил врач, ученый, педагог и виолончелист С. П. Боткин. Здесь он устраивал музыкальные «субботы», на которых собирались многие деятели культуры – любители музыки.

А в мае 2020 года, между тем, на Кирочной улице в Петербурге упали сразу четыре балкона.