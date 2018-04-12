Смольный не стали эвакуировать после звонка о бомбе

Накануне утром неизвестная женщина позонила в экономическую полицию и рассказала, что в Смольном «заминированы евреи». Правоохранители не стали эвакуировать чиновников, однако осмотр помещений все-таки провели.



Никаких взрывчатых веществ найдено не было. Позже стало известно, что правительство Петербурга «заминировали» со стационарного телефона, зарегистрированного на местную жительницу 1945 года рождения.

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Ранее, 8 марта, в городе на Неве «заминировали» самолет авиакомпании «Нордавиа» в Пулково. На проверку лайнера ушло 3,5 часа. В ходе проверки были эвакуированы 119 пассажиров и выгружен весь багаж. Бомбу так и не нашли.

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