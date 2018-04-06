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Автомобили устроили «заплыв» по Пискаревскому проспекту

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© Фото: abnews.ru

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Вода поднялась до уровня обочины, ливневок на данном участке дороги нет.

В пятницу, 6 апреля, около десяти часов утра холодная вода затопила участок Пискаревского проспекта в районе дома 144, сообщают очевидцы. Ливневки и подземных сетей на данном участке дороги нет, собщает «Фонтанка» со ссылкой на Водоканал.

В связи с этим обстоятельством вода поднялась до уровня обочины. По словам специалистов, источником затопления стали талые воды.

Местные жители подчеркивают, что подобная ситуация на Пискаревском проспекте повторяется не первый год. Глубокие лужи радуют автовладельцев даже после капитального ремонта дороги в 2017 году.

Ранее, 23 марта, на 9-й Советской улице забил мощный фонтан горячей воды. Напор был настолько сильным, что на асфальте образовалась огромная дыра, кипяток нанес ущерб припаркованным машинам, один из автомобилей буквально отбросило в сторону. «Гейзер» выбил некоторые окна на первом и втором этаже ближайшего жилого дома, вода попала и в парадные.

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Фото: vk.com/spb_today

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