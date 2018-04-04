В Петербурге из детсада №111 с подозрением на салмонеллез госпитализировали 10 воспитанников

Из детского сада №111, расположенного на Искровском проспекте, с подозрением на кишечную инфекцию госпитализировали 10 воспитанников, сообщает прокуратура Невского района.

Сейчас по данному факту ведется проверка с участием специалистов Роспотребнадзора. В самом детском саду, заведующим которого является Марина Михайлова, рассказали, что, действительно, несколько детей оказались в больнице, однако «поводов для паники нет», сообщает «Фонтанка.ру».

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Это далеко не первый случай массового отравления детей в Петербурге. В середине марта 17 подростков из школы №97 на Дрезденской улице с острым отравлением были доставлены в медицинские учреждения. Как выяснилось позже, молодые люди попробовали сильнодействующее успокоительное, которым одноклассников угостила их одна из школьниц.

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