В Петербурге сгорел ангар с раритетными автомобилями

Пожар в автосервисе на Зотовском проспекте уничтожил 84 машины. Инцидент случился в ночь на 22 января, когда пламя охватило около 500 кв.метров ангара, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

В помещении находились несколько раритетных автомобилей, в том числе «Понтиак» и «Кадиллак» 1956 года выпуска, последний огнеборцам удалось спасти.

По предварительным данным, причиной пожара стала халатность. На тушение огня у сотрудников МЧС ушло более двух часов. Процесс осложнялся тем, что пожарный гидрант находился на расстоянии в 1,5 км. В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: vk.com/spb_today