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В Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим из Калашникова

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© Фото: рресс-служба AO Концерн «Калашников»

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По словам очевидцев, пули не задели людей, пострадали лишь припаркованные машины.

В Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим из Калашникова. Автоматная очередь ночью 22 декабря разбудила жителей домов на улицах Чекистов и Тамбасова.

По словам очевидцев в социальных сетях, неизвестный мужчина стрелял рядом с отделением полиции №54. Свидетели ЧП пишут, что злоумышленник целился в людей, однако пули попали в припаркованные автомобили.

Прибывшие на место полицейские задержали стрелка. Им оказался ранее судимый за кражу безработный мужчина, находившийся в состоянии сильного опьянения. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

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