В Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим из Калашникова. Автоматная очередь ночью 22 декабря разбудила жителей домов на улицах Чекистов и Тамбасова.

По словам очевидцев в социальных сетях, неизвестный мужчина стрелял рядом с отделением полиции №54. Свидетели ЧП пишут, что злоумышленник целился в людей, однако пули попали в припаркованные автомобили.

Прибывшие на место полицейские задержали стрелка. Им оказался ранее судимый за кражу безработный мужчина, находившийся в состоянии сильного опьянения. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.