Станцию метро «Озерки» закрыли на проверку из-за бесхозного предмета, сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
«В 12:18 станция «Озерки» закрыта на проверку», - сказали представители метро.
Wikipedia / Florstein
На станции был обнаружен бесхозный предмет.
Станцию метро «Озерки» закрыли на проверку из-за бесхозного предмета, сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
«В 12:18 станция «Озерки» закрыта на проверку», - сказали представители метро.
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