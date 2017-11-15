В Петербурге эвакуировали общежитие университета Бонч-Бруевича

В Петербурге эвакуировали общежитие университета имени Бонч-Бруевича, которое находится в Невском районе. Об этом сообщила "Фонтанка".

В семь часов вечера службе МЧС сообщили о дыме на одном из этажей здания, расположенного на Дальневосточном проспекте, 51. Пожарные выехали на место. Об эвакуации студентам сообщили сотрудники общежития.

В результате эвакуировали 30 человек. Дым на этаже был из-за пожара в одной из комнат.