Пьяная женщина в Пулково пыталась сеть в самолет и избила полицейского

Пьяная жительница Московской области попыталась пробраться в самолет до Москвы в петербургском аэропорту Пулково. Транспортная полиция не пустила ее на борт и для составления административного протокола отправила в дежурную часть. Там женщина решила распустить руки.

34-летняя правонарушительница, оказывая сопротивление, была агрессивна, оскорбляла и несколько раз ударила одного из полицейских по лицу.

Медицинское освидетельствование установило состояние опьянения женщины, которая пыталась сесть на самолет до Москвы. На нее составлен административный протокол по факту нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Женщине грозит полуторатысячный штраф или лишение свободы на срок до 15 суток.