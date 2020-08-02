В трусах и тапках: из психбольницы в Ленобласти сбежал пациент

Житель Гатчины, проходивший лечение от шизофрении в психбольнице в Ленобласти, в субботу решил прервать лечение и сбежать. Его ищут правоохранители.

ЧП произошло в Дружносельской психиатрической больнице. О беглеце полицейским сообщила главврач. Куда он отправился неизвестно.

Рост сбежавшего около 175 см, на голове тату в виде бабочки. Одет в зелено-желтую майку, синие трусы и тапки.