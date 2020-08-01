Жену расчлененного в Петербурге рэпера Картрайта доставили в суд

Жена украинского рэпера Энди Картрайта, подозреваемую в его убийстве, доставили в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для избрания меры пресечения.

Заседание по делу будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, изначально 36-летняя жена заявляла, что нашла музыканта мертвым 25 июля. По ее словам, причиной гибели стала передозировка наркотиков. Якобы для того, чтобы не омрачать память мужа Марина расчленила его тело. Останки она намеревалась спрятать, расказав всем, что рэпер скрылся в неизвестном направлении. Однако судебно-медицинская экспертиза выяснила, что в останках погибшего нет запрещенных веществ. Так женщина из свидетеля превратилась в подозреваемую.

Адвокат Марины Кухал Ирина Скурту заявила, что ее подзащитная не признает вину. Ранее жена рэпера заявляла, что согласна пройти проверку на детекторе лжи. Следователей, однако, смущает то, что соцсети Картрайта велись уже после его смерти.

Во время расчленения в квартире находился двухлетний ребенок.