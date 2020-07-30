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ФСБ задержала приближённого к Макарову депутата ЗакСа Коваля за взятку в особо крупном размере

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© Фото: Андрей Стенин / РИА «Новости»

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Правоохранительные органы в Петербурге задержали депутата ЗакСа Романа Коваля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Как отмечает Telegram-канал «Скипетр», политик приближён к спикеру парламента Вячеславу Макарову.

Сотрудники ФСБ в четверг, 30 июля, задержали Романа Коваля вместе с помощниками. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере за выделение средств из городского бюджета в рамках «депутатской поправки».

Как сообщил Telegram-канал «Скипетр», ранее Коваль проходил службу в правоохранительных органах. С 2016 года он является депутатом Законодательного собрания Петербурга. Кроме того, задержанный приходится племянником депутату Госдумы Игорю Дивинскому (вице-губернатор Петербурга с 2011 по 2014 годы) и является приближенным к спикеру петербургского парламента Вячеславу Макарову.

«Депутатская поправка», о которой идёт речь в контексте Коваля – это изменение к свёрстанному администрацией Петербурга бюджету на 2017 год, вносимое во втором чтении. Поправка обычно вносилась анонимно, но Макаров тогда в очередной раз пообещал раскрыть авторство. Из-за махинаций с ней в 2016 году СК возбуждал уголовное дело. Обвинение тогда было выдвинуто в адрес депутата ЗакСа Светланы Нестеровой и её помощников.

Также в 2016 году со ссылкой на источники из окружения Макарова сообщалось, что Дивинский мог претендовать на место спикера в парламенте Северной столицы в новом созыве. Экс-вице-губернатор в своё время лоббировал закон, предусматривающий систему «25 на 25», когда места в ЗакСе распределялись поровну среди кандидатов от одномандатных округов и по партийным спискам. Именно в наполнении списка от «Единой России» «своими» претендентами и заключался конфликт между Макаровым и Дивинским. С октября 2016 года последний стал депутатом Госдумы седьмого созыва.

Авторы «Скипетра» предположили, что задержание Коваля является началом большой зачистки ЗакСа Петербурга от коррупционеров, которых может прикрывать Макаров.

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