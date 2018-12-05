Ночной пожар в Петербурге девять часов тушили 160 огнеборцев

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с бумажной продукцией в Невском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба городского отделения МЧС.

На месте событий ведется проливка и разбор сгоревших конструкций.

«Открытое горение ликвидировано. На складе происходит очаговое тление на общей площади 120 кв. м. Производится проливка, разборка сгоревших конструкций», – говорится в сообщении МЧС.

Склад, располагающийся на улице Латышских Стрелков, загорелся 4 декабря около 22:00. Площадь возгорания составила порядка 2 тыс. кв. м. С огнем боролись 40 единиц спецтехники и более 160 сотрудников МЧС.

На место происшествия для тушения возгорания прибыл пожарный поезд. «Его пригнали к горящему зданию по железнодорожным путям, которые проложены по территории промышленной зоны со складами», – сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией.

Сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали.

Промышленный район на востоке Петербурга ранее был густо населен , но в настоящее время большую часть его территории занимают склады и заводы.