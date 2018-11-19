В Доминикане в ДТП погибли молодожены из Петербурга

Молодая пара из Петербурга 15 ноября погибла в Доминиканской Республике. Ребята отправились на остров Гаити в свадебное путешествие. Об этом сообщил брат погибшего Андрей во «ВКонтакте».

Молодожены попали в аварию недалеко от города Санто-Доминго. От полученных травм девушка и молодой человек скончались на месте происшествия.

«Этой ночью не стало моего брата Дмитрия и его супруги Александры. Они трагически погибли в Республике Доминикана. Люблю вас! Покойтесь с миром», – написал он.

На данный момент семьи погибших пытаются вывезти тела молодых людей из Доминиканы. Это стоит больших денег, поэтому на странице во «ВКонтакте» брата погибшего указан номер карты для сбора средств.

Подруга погибших Татьяна рассказала, что ребята отправились на машине в Пуэрто-Плата, где находится самая большая статуя Христа.

«Они обратно возвращались по горному серпантину, поэтому либо не справились с управлением, либо с тормозами что-то случилось. Ребята въехали в железный отбойник. Саша скончалась на месте, а Диму в скорой успели только довезти до больницы», – рассказала Татьяна.

Она добавила, что местная полиция только пригласила знакомых погибших на опознание. С родственниками погибшей пары Татьяне пришлось связываться самой.

«С консульством связались в первый день. Консул сейчас помогает подготовить документы для отправки ребят домой. Больше родители и родственники никакой помощи не получают. Как сказал консул, пересылка одного тела будет стоить около 8 тыс. долларов», – добавила подруга молодоженов.

Она уточнила, что неизвестно, когда тела ребят отправят домой. Если не успеют отправить документы в понедельник, то погибшие будут находиться в местном морге минимум до 25 ноября. В Доминикану в ближайшее время должен прилететь отец Александры.

Татьяна отметила, что у ребят не было страховки.

«Они практически не пили. Хорошие ребята, спортивные. Дима был татуировщиком, любил рисовать. Мы до последнего не верили, что нам такие новости в больнице сообщат. Они познакомились, когда Саша пошла к Диме делать свою первую татуировку», – вспоминает подруга пары.