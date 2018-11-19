  • 20 Ноябрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 66.0034  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 74.9114  
Нефть($) 19.11.2018 66.92 0.06
Нефть(p) 19.11.2018 4422.86 +10.69

В Доминикане в ДТП погибли молодожены из Петербурга

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Знакомая погибших рассказала, что в их машине отказали тормоза.

Молодая пара из Петербурга 15 ноября погибла в Доминиканской Республике. Ребята отправились на остров Гаити в свадебное путешествие. Об этом сообщил брат погибшего Андрей во «ВКонтакте».

Молодожены попали в аварию недалеко от города Санто-Доминго. От полученных травм девушка и молодой человек скончались на месте происшествия.

«Этой ночью не стало моего брата Дмитрия и его супруги Александры. Они трагически погибли в Республике Доминикана. Люблю вас! Покойтесь с миром», – написал он.

На данный момент семьи погибших пытаются вывезти тела молодых людей из Доминиканы. Это стоит больших денег, поэтому на странице во «ВКонтакте» брата погибшего указан номер карты для сбора средств.

Подруга погибших Татьяна рассказала, что ребята отправились на машине в Пуэрто-Плата, где находится самая большая статуя Христа.

«Они обратно возвращались по горному серпантину, поэтому либо не справились с управлением, либо с тормозами что-то случилось. Ребята въехали в железный отбойник. Саша скончалась на месте, а Диму в скорой успели только довезти до больницы», – рассказала Татьяна.

Она добавила, что местная полиция только пригласила знакомых погибших на опознание. С родственниками погибшей пары Татьяне пришлось связываться самой.

«С консульством связались в первый день. Консул сейчас помогает подготовить документы для отправки ребят домой. Больше родители и родственники никакой помощи не получают. Как сказал консул, пересылка одного тела будет стоить около 8 тыс. долларов», – добавила подруга молодоженов.

Она уточнила, что неизвестно, когда тела ребят отправят домой. Если не успеют отправить документы в понедельник, то погибшие будут находиться в местном морге минимум до 25 ноября. В Доминикану в ближайшее время должен прилететь отец Александры.

Татьяна отметила, что у ребят не было страховки.

«Они практически не пили. Хорошие ребята, спортивные. Дима был татуировщиком, любил рисовать. Мы до последнего не верили, что нам такие новости в больнице сообщат. Они познакомились, когда Саша пошла к Диме делать свою первую татуировку», – вспоминает подруга пары.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 самых старых зданий Петербурга

    Меншиковский дворец, Благовещенская церковь Александро-Невской лавры и другие сооружения – в материале «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    В мире вкусов: гастрономические музеи Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах в Северной столице, где можно узнать об истории хлеба или специй со всего мира.

    читать далее →

    Топ-5 домов Петербурга с витражами

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о пяти домах в центре Северной столицы, где сохранились необычные исторические окна.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.11.18
    Бизнес-консалтинг: нужен ли он вам?
    15.11.18
    Бюджетный туризм в Санкт-Петербурге
    31.10.18
    «Билайн» предлагает флагманские модели Huawei по специальной цене
    25.10.18
    Рекомендации по выбору пиломатериалов для строительства загородной недвижимости
    23.10.18
    Винтовые сваи
    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение
    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram