В Кронштадте ночью загорелся оружейный склад и тир

В ночь на 31 октября на Флотской улице в Кронштадте загорелся оружейный склад Ленинградской военно-морской базы. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Пожар начался около 21:35 – загорелось заброшенное здание рядом со складом, затем огонь перекинулся на тир. По информации оперативных служб, в полыхающем здании находились газовые баллоны и склад стрелкового оружия.

«В неиспользуемом здании размером 10х20 метров происходило горение мусора на площади 60 квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня на соседнее нежилое здание в 21:55 пожару был присвоен дополнительный номер №1 БИС», – рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В ликвидации ЧП были задействованы 12 единиц техники и 46 человек личного состава. Пожар был ликвидирован спустя полчаса после возгорания.

О пострадавших не сообщается.