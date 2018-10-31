В Архангельске у здания ФСБ произошел взрыв, погиб один человек

В среду утром, 31 октября, возле здания управления ФСБ по Архангельской области произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

«В результате инцидента погиб один человек, который находился около главного входа в здание. Он скончался при оказании первой помощи прибывшими на место происшествия медиками», – передает источник агентства в экстренных службах Архангельска.

Собеседник ТАСС уточнил, что погибший не был сотрудником управления. Его личность сейчас устанавливается.

Из здания эвакуированы все сотрудники.

Причина взрыва пока неизвестна.