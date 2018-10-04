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В администрации Морского порта в Петербурге произошел взрыв, один человек пострадал

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© Фото: Алексей Булатов / КП

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После происшествия из здания было эвакуировано порядка 400 человек.

Утром 4 октября в Кировском районе Петербурга в здании «Росморпорта» прогремел взрыв. В результате инцидента пострадал один человек. Об этом сообщает КП со ссылкой на своего источника.

Инцидент произошел около девяти часов утра по адресу Межевый канал, дом 5. Пришедший на работу сотрудник предприятия открыл некий деревянный ящик, после чего произошел взрыв. По предварительным данным, в здании взорвалась сигнальная ракета.

«Произошла эвакуация, пожарные приехали. Все живы, но один получил травмы. Непонятный взрыв, здесь полиция и ФСБ. Управление порта – это режимный объект, пограничная зона, идет обыск. Огня не было. У человека нога травмирована, опухшая, раны средней тяжести», – рассказал источник. Мужчина был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

После происшествия из здания было эвакуировано порядка 400 человек. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. В МЧС Петербурга и ФСБ от комментариев отказались. В пресс-службе МВД подтвердили информацию о взрыве, пишет КП.

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