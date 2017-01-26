У ТЦ "Аквилон" на Литовской улице загорелось здание (ФОТО, ВИДЕО)

У ТЦ "Аквилон" на Литовской улице, 10, загорелось здание. По сообщениям очевидцев, горит скалодром Rock Town. О пожаре свидетели сообщили в социальных сетях, также они опубликовали фото и видео происшествия. Посетителей "Аквилона" эвакуировали.

Сообщается, что дымом заволокло проспект Маршала Блюхера и Кондратьевский проспект. На место уже прибыли пожарные расчеты.

Видео: youtube.com/Мегаполис

Фото: vk.com/spb_today