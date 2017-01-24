Прорыв трубы на Гражданском проспекте лишил тепла 105 домов

На Гражданском проспекте прорвало трубу с кипятком. Из-за аварии у дома № 75 батареи остыли в 105 домах.

Прорыв трубы произошел на трубе диаметром 500 мм, горячая вода вылилась наружу.

Авария повлияла на отопление в 86 жилых домах, восьми детских образовательных учреждений и 11 других зданий. Горячая вода подается в них по резервной схеме, сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУП ТЭК.

Устранять прорыв начали в 02:00. Ожидается, что работы продлятся до 15:00.