В петербургском метро поезд проехал с открытыми дверями (ВИДЕО)

В петербургском метро поезд ехал с открытыми дверями. Инцидент произошел на станции "Лесная" около 22:30 накануне, 15 января, сообщает Piter.TV.

Двери держали два молодых человека, они смогли проехать одну станцию. Опасное развлечение называется "дорхолдинг" (в переводе с английского — держание двери).

Машинист поезда никак не отреагировал на действия пассажиров.

В настоящий момент не известно, поймали ли хулиганов и грозят ли им какие-либо санкции.

Видео: vk.com/spb_today