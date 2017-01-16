На улице Вавиловых прорвало трубу с холодной водой

На улице Вавиловых в Калининском районе Петербурга прорвало трубу с холодной водой. Инцидент произошел у дома № 6.

Авария произошла на трубе диаметром 200 мм. Несмотря на разрыв, происшествие не отразилось на водоснабжении абонентов , сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на Водоканал.

В настоящее время аварию пытаются устранить, сроки окончания работ не сообщаются.

Накануне, 15 января, трубу с холодной водой прорвало у музея "Гранд Макет Россия" на Цветочной улице. Течь из трубы была устранена в ночь на понедельник, 16 января. Водоснабжение в районе аварии не отключали.