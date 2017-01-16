В Киргизии грузовой самолет упал на жилые дома (ФОТО, ВИДЕО)

В Киргизии грузовой самолет Boeing 747 упал на поселок Дача около аэропорта Манас около Бишкека, столицы страны. В результате крушения погибло по меньшей мере 37 человек, сообщает ТАСС.

Авиакатастрофа произошла в 07:00 по местному времени (04:00 мск). Самолет выполнял коммерческий рейс из Гонконга в Стамбул через Бишкек. На его борту должны были находиться четыре члена экипажа и один сопровождающий. В настоящее время неизвестно, был ли сопровождающий на борту. Сообщается, что пилот лайнера погиб при крушении.

Из-за падения самолета были повреждены или разрушены минимум 32 одноэтажных жилых дома. Спасатели продолжают искать пострадавших.

После падения самолета со множественными тяжелыми травмами госпитализировали восемь человек, в том числе шестеро детей. Россияне при крушении самолета не пострадали, сообщили в посольстве РФ в Бишкеке.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших и распорядился оказать им материальную помощь. Атамбаев также поручил правительству "тщательно исследовать причины произошедшей трагедии и принять меры по устранению последствий авиакатастрофы".

По факту падения Boeing 747 генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело. Для изучения причин трагедии была создана правительственная комиссия.

По предварительным данным, при заходе на посадку Boeing проскочил взлетно-посадочную полосу и пытался зайти на второй круг, заявил министр транспорта и дорог Киргизии Жамшитбек Калилов. По его словам, на данный момент неизвестно, повлиял на это технический сбой или погодные условия.

Видео: twitter.com/zanoza_kg

Фото: twitter.com/zanoza_kg