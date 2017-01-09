Три трубы прорвало в двух районах Петербурга

В двух районах Петербурга прорвало трубы с водой. В Калининском районе произошло сразу две аварии. У дома № 12 по улице Васенко произошла авария на трубопроводе диаметром 1000 мм. Из-за этого без тепла до завтрашнего дня останутся 317 зданий, их до 10:00 10 января будут отапливать по пониженным параметрам.

На Гражданском проспекте у дома № 107, корпус 2, прорвало подземный трубопровод диаметром 273 мм. На территории аварийного участка находятся девять жилых домов и два детских сада, однако ГУП "ТЭК" удалось сохранить отопление и подачу горячей воды, сообщает "Фонтанка.ру." Аварию планируют устранить к 18:00.

В Невском района авария произошла на проезжей части у пересечения улицы Седова и Большого Смоленского проспекта, из-за чего забили два фонтана холодной воды. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. В настоящее время уточняются причины прорыва и сроки его устранения.