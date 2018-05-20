В Ленобласти разбился спортивный самолет Су-29, пилот погиб на месте

В Ломоносовском районе Ленинградской области разбился спортивный самолет Су- 29. Он совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Ломаха. Об этом «Санкт-Петербург.ру» рассказал очевидец произошедшего.

Падение произошло примерно в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы. Разбившийся самолет при ударе о землю развалился на части. В двухместной машине находился только пилот, который погиб на месте.

Со слов очевидца, у пилота на взлете открылась прозрачная часть пилотской кабины, защищающая экипаж самолета от воздействия встречного воздуха, – «фонарь». Свидетель происшествия предполагает, что пилот просто плохо закрыл кабину.

«Фонарь крепится на два крючка: один располагается спереди, другой – сзади. Самолет двухместный. Если в нем летит один человек, а он летел один, то он сидит сзади. Судя по всему, пилот не проверил переднюю зацепку, и фонарь, вырванный потоком воздуха, развернулся и ударил пилота по голове. Потому что, когда падал самолет, то было видно, что пилот не участвует в его управлении, – рассказал «Санкт-Петербург.ру» очевидец случившегося. – Дурацкая случайность. Это был опытный летчик, и самолет у него был в полном порядке».

Со слов свидетеля, самолет падал вниз, как кленовый лист.

Погибший пилот – 60-летний петербургский предприниматель Владимир Чвоков. Он был одним из акционеров Кировского завода. Увлечение летным делом было для него многолетним хобби. У погибшего было несколько самолетов. Предприниматель часто тренировался и налетал порядка тысячи часов. Чвоков участвовал в открытых чемпионатах Петербурга по летному спорту. Погибший пилот был женат, воспитал двоих сыновей.

На место ЧП с самолетом Су-29 в Ломоносовском районе выехала следственная группа. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Подробности произошедшего выясняются.