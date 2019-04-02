Взрыв в академии имени Можайского в Петербурге: главное о ЧП

Что случилось

Днем 2 апреля в Военно-космический академии им. Можайского в Петербурге случился взрыв. Информация о происшествии появилась в социальных сетях и различных СМИ.

Взрыв прогремел в здании на Ждановской улице в Петроградском районе примерно в 13:30, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. В Министерстве обороны России отметили, что в академии сдетонировал «безоболочный предмет», не уточнив, что под этим подразумевается. «Фонтанка» сообщает о самодельном взрывном устройстве мощностью в 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», в здании нашли мину. Несколько человек попытались перенести боеприпас в безопасное место и обезвредить его, но избежать взрыва не удалось.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Последствия взрыва

В результате происшествия, согласно Mash, пострадали четыре человека. Самые серьезные ранения получил глава 101-й кафедры полковник Рифат Закиров. Он впал в кому, его подключили к аппарату вентиляции легких. Cтарший бортовой оператор майор Андрей Тонышев из 441-й лаборатории получил контузию, переломы костей и повреждения глаз.

В академию Можайского вскоре после взрыва прибыли глава Петроградского района Иван Громов и врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который отметил, что пострадали лишь три человека. Такую же цифру назвали в Минобороны. Беглов также похвалил работу оперативных служб.

«Вовремя были отключены все коммуникации. Самое главное, была сразу произведена эвакуация людей. И начальник училища, и все [остальные] сработали, как полагается по инструкции», – передает его слова «Фонтанка».

В академии также частично обрушился лестничный пролет, из-за чего около 15 человек не могли выйти из здания. Их эвакуировали сотрудники МЧС.

Практически одновременно с инцидентом в Петербурге в СМИ появились данные о взрыве в Институте сельскохозяйственной микробиологии в Пушкине. Как оказалось, там во время занятий в лаборатории лопнула банка с горячей водой, которую поставили под холодную струю. Один студент пострадал, отмечает «Mash на Мойке».

Фото: Егор Цветков / «Бумага»

Что дальше

Сотрудники ОМОН пытались найти другие мины в здании академии. Им не удалось найти какие-либо боеприпасы. К изучению ситуации со взрывом подключилась военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения, сообщает ТАСС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, четверо военнослужащих получили различные травмы, им оказана медицинская помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает», – добавили в Следственном комитете.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Академия им. Можайского

История Военно-космической академии им. Можайского началась еще в 1712 году, когда по указу Петра I была создана Инженерная школа. Здесь учились знаменитые военные и политически деятели, в том числе Михаил Кутузов и Алексей Аракчеев.

Имя Александра Можайского, создателя первого в России самолета, академия получила в 1955 году, когда отмечалось 140-летия со дня рождения пионера авиации. В настоящее время в вузе готовят офицеров для Космических войск.

Фото: wikimedia.org