На Большом Сампсониевском при сносе здания на проезжую часть упал кусок стены

В Выборгском районе Петербурге при сносе здания на Большом Сампсониевском проспекте часть стены упала на проезжую часть. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

На месте происшествия находятся сотрудники полиции. Они оцепили часть дороги с упавшим куском стены дома №77.

«Пострадавших, вроде, нет. Друг был свидетелем сего действа», – написал один из комментаторов.