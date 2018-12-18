На улице Солдата Корзуна прорвало трубу, жителям 19 домов ограничили подачу тепла

В Кировском районе Петербурга на улице Солдата Корзуна прорвало трубу. Об этом рассказали свидетели происшествия в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Инцидент случился днем 18 декабря. Местные жители отметили, что из-за аварии пропало отопление.

По данным «Теплосети Петербурга», прорвало трубу диаметром 250 мм. В зону происшествия попали 19 домов.

В компании пообещали не отключать жильцов от горячей воды, а отопление будет подаваться по пониженным параметрам, сообщает «Фонтанка».