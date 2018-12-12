Три человека погибли при стрельбе на рождественской ярмарке в Страсбурге

Во французском Страсбурге мужчина открыл огонь по прохожим в районе рождественской ярмарки. Об этом сообщает Le Figaro.

В результате происшествия погибли три человека, заявил мэр города Ролан Ри. Ранения получили более десяти человек.

По предварительным данным, подозреваемый – мужчина по имени Шариф. Предположительно, он связан с радикальными исламистами. Полиция собиралась арестовать его утром 11 декабря, но мужчины не оказалось дома.

После происшествия во Франции ввели усиленные меры безопасности на границах, а также на рождественских ярмарках.