На перекрестке улиц Десантников и Маршала Захарова прорвало трубу с кипятком (ФОТО)

В Красносельском районе Петербурга на пересечении улиц Десантников и Маршала Захарова прорвало трубу. Об инциденте рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте»

Происшествие случилось в районе 12 часов дня 4 декабря. Свидетели инцидента отметили, что кипяток пробил проезжую часть, из-за чего общественный транспорт временно изменил маршрут.

На месте происшествия находятся аварийные службы. По данным «Теплосети Петербурга», прорыв произошел у дома №22 по улице Десантников.

Из-за работ отопление в 94 дома будет поступать в ограниченном режиме. Ремонт планируют завершить к 08:00 5 декабря, сообщает «Фонтанка».