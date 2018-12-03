Пассажиры поезда на «зеленой» ветке метро Петербурга простояли в тоннеле 40 минут

Пассажиры петербургского метро почти 40 минут провели в вагоне на перегоне между станциями «Площадь Александра Невского» и «Елизаровская». Об этом очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Свидетели отметили, что на время вынужденной остановки в вагонах был приглушен свет.

Движение по «зеленой» ветке метро приостановили примерно на 20 минут. Один из пассажиров заявил, что, по словам сотрудника подземки, «где-то в тоннеле сломался поезд».

Петербуржцы подчеркнули, что это не первое происшествие на третьей линии метро за 3 декабря. С 12 часов дня до 13:51 станция «Василеостровская» была закрыта из-за обнаружения бесхозного предмета.