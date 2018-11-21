На Московском проспекте у Сенной площади лопнула труба

На Московском проспекте неподалеку от Сенной площади прорвало трубу с горячей водой. Об этом рассказали свидетели происшествия в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

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Согласно фотографиям из социальных сетей, место прорыва заволокло паром. Очевидцы отметили, что проезд для машин в настоящее время перекрыт, но прорыв не огорожен.

К району происшествия прибыли сотрудники аварийных служб. Они пытаются устранить последствия инцидента.