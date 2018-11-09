Пожары разрушили большую часть города Парадайс в Калифорнии (ФОТО)

Лесные пожары почти полностью уничтожили город Парадайс в американском штате Калифорния. Об этом сообщила местная газета Sacramento Bee.

Пожар в регионе начался утром 8 августа. По последним данным, огонь распространился на площади примерно 8 тыс. га.

Согласно неофициальной информации, за два дня были уничтожены несколько тысяч домов. Власти Парадайса объявили об эвакуации всех 27 тыс. жителей города.

К настоящему времени пожарным не удалось остановить распространения огня. Власти уточняют информацию о пострадавших.